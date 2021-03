Monster Truck Championship: Xbox Series X-Version bietet 4K mit 60 FPS

Monster Truck Championship wurde für Xbox Series X und Series S optimiert. Das Spiel kommt in 4K 60FPS auf eurer Xbox Serie X angebrettert und bietet 1440p 60FPS auf der Xbox Serie S.

Mit verbesserter Grafik gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um sich in 25 Strecken zu stürzen, die über verschiedene Städte in den Vereinigten Staaten verteilt sind, und zwar in verschiedenen Spielmodi: Freestyle, Rennen, Drag Race, Zerstörung, Online-Modus (bis zu 8 Spieler) und natürlich ein spannender Karrieremodus! Wählt euren Favoriten unter den 16 verfügbaren Trucks und passt bis zu 50 verschiedene Elemente an, um euren Style durchzusetzen.

Monster Truck Championship ist ab sofort auf Xbox Series X|S erhältlich: