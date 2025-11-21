Monsters are Coming! Rock & Road: Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Monsters are Coming! Rock & Road startet im Xbox Game Pass und liefert sofortige Tower-Survivor-Action!

Monsters are Coming! Rock & Road feiert seinen Launch und ist ab sofort Day One im Xbox Game Pass und über Xbox Cloud spielbar.

Das neue Tower-Survivor-Projekt des schwedischen Publishers Raw Fury und des französischen Studios Ludogram kombiniert Stadtverteidigung, Erkundung und taktische Kämpfe zu einem dynamischen Gameplay-Mix, der für Xbox Spieler besonders zugänglich gestaltet wurde.

Der Titel ist Xbox Handheld Verified und unterstützt Xbox Play Anywhere, wodurch ihr flexibel zwischen Xbox, PC und mobilen Geräten wechseln könnt.

Zusätzlich ist das Spiel auch Steam Deck Verified und damit plattformübergreifend komfortabel spielbar.

In Monsters are Coming! Rock & Road schützt ihr eine ständig weiterziehende Stadt vor unaufhaltsamen Monsterwellen, während ihr Ressourcen sammelt, Verteidigungen errichtet und euch euren Weg zur legendären Arche bahnt.

Der Titel erscheint später im Jahr 2026 ebenfalls nativ für Xbox Series X und Xbox Series S und erweitert damit das wachsende Lineup strategischer Spiele im Xbox-Ökosystem.