Monsters are Coming! Rock & Road: Monsterinvasion im Xbox Game Pass

In Monsters Are Coming! Rock & Road steht ihr einer unaufhaltsamen Monsterinvasion gegenüber, die eine zerfallende Welt ins völlige Chaos stürzt.

Ihr müsst Ressourcen sammeln, eure Verteidigung planen und in packenden Gefechten ums Überleben kämpfen. Nur mit kluger Strategie und Teamarbeit könnt ihr den unerbittlichen Horden standhalten. Das Spiel kombiniert actionreiche Kämpfe mit taktischem Aufbau-Gameplay und fordert euch dazu auf, jederzeit wachsam zu bleiben, denn jede Entscheidung kann über Leben oder Untergang entscheiden.

Monsters Are Coming! Rock & Road erscheint am 20. November als Xbox Play Anywhere-Titel für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und über Xbox Cloud Gaming. Ab dem ersten Tag ist das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar.