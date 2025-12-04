Monument Valley 3: Kostenlose The Garden of Life Erweiterung spielbar

Neue Kapitel und Rätsel sind kostenlos für alle Spieler von Monument Valley 3 mit The Garden of Life verfügbar.

The Garden of Life, die neue Erweiterung für Monument Valley 3 ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One und Steam verfügbar.

Monument Valley 3 hat Kritiker und Spieler gleichermaßen begeistert und wurde für sein geniales Rätseldesign, seine atemberaubende Ästhetik und seinen eindrucksvollen Soundtrack vielfach gelobt.

The Garden of Life ist eine kostenlose Erweiterung, in der ihr die Heldin Noor durch noch atemberaubendere, unmögliche Landschaften führt – indem ihr Strukturen manipuliert und Perspektiven verschiebt, um versteckte Wege aufzudecken und knifflige Rätsel zu lösen.

Angesiedelt nach den Ereignissen des Hauptspiels, erzählt der DLC die Geschichte von Menschen, die sich zusammenschließen, um eine neue Zukunft aufzubauen – eine Geschichte der Hoffnung.

Die wichtigsten Features von The Garden of Life:

Verblüffende neue Kapitel: The Garden of Life erweitert Noors Reise um vier neue Story-Kapitel mit einigen der inspirierendsten und schönsten Rätsel der Monument Valley-Reihe.

Versteckte optionale Rätsel: Zum ersten Mal in der Monument Valley-Reihe können die Spieler eine Sammlung versteckter Bonusrätsel entdecken. Begleitet Boatem auf seiner Reise durch das schwebende Dorf, um sie zu finden.

Eine monumentale Rückkehr: Monument Valley 3, einschließlich „The Garden of Life“, ist für alle Spieler wieder im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.