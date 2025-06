Monument Valley 3: Release-Termin bekannt gegeben

Autor:, in / Monument Valley 3

Ab dem 22. Juli könnt ihr Noor in neue surreale Welten begleiten – inklusive Extra-Kapitel und kommenden Updates für Monument Valley 3.

Das vielfach ausgezeichnete Studio ustwo games hat im Rahmen des Summer Game Fest und der Wholesome Direct den Veröffentlichungstermin für Monument Valley 3 auf Konsole und PC bekannt gegeben.

Ab dem 22. Juli 2025 erscheint das Spiel weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S sowie über Steam für PC. Eine spielbare Demo wird im Rahmen des Steam Next Fest vom 9. bis 16. Juni verfügbar sein.

Nach der Erstveröffentlichung auf Mobilgeräten über Netflix Games im Dezember 2024 erscheint Monument Valley 3 nun erstmals für größere Bildschirme – mit vollständig optimierter Steuerung für Gamepad sowie Tastatur und Maus. Ihr übernehmt die Rolle von Noor, die auf der Suche nach einer neuen Lichtquelle durch faszinierende, surreal konstruierte Welten reist, um ihre Welt vor der Dunkelheit zu bewahren. Dabei manipuliert ihr die Umgebung, verändert Perspektiven und löst kunstvolle, sich stetig weiterentwickelnde Rätsel.

Die Konsolen- und PC-Version enthält exklusiv das erste saisonale Update The Garden of Life, das ein zusätzliches Kapitel mit eigener Handlung und neuen Rätseln einführt. Weitere Updates sind noch für dieses Jahr geplant und sollen neue Inhalte und Überraschungen bringen – ein Novum für die Reihe.

Zu den Neuerungen gehören unter anderem interaktive Seefahrten in offenen Wasserlandschaften, neue Rätselmechaniken in jedem Kapitel und ein atmosphärisch dichter Grafikstil, der stark von internationaler Architektur und experimenteller Kunst inspiriert ist. Die Konsolenfassung präsentiert sich im Kinoformat mit erweitertem Sichtfeld, was die visuelle Wirkung des Spiels zusätzlich verstärkt.

Zur Veröffentlichung plant ustwo games zudem ergänzende Inhalte für Fans, darunter eine Dokumentation zum Entwicklungsprozess sowie die Veröffentlichung des Soundtracks – digital und auf Vinyl.

Monument Valley 3 ist der neueste Teil der gefeierten Serie, die mit ihrer Kombination aus meditativem Gameplay, künstlerischer Gestaltung und emotionalem Storytelling weltweite Anerkennung fand. Die vorherigen Titel Monument Valley 1 & 2 wurden erst im April erstmals für Konsolen veröffentlicht. Mit Monument Valley 3 beginnt nun ein neues Kapitel, das den Zauber der Reihe um frische Ideen erweitert.