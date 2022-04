Moo Lander: Suche nach dem Quell unendlicher Milch beginnt im Mai

Autor:, in / Moo Lander

Mit Raumschiff und Kuh geht es im Mai in Moo Lander auf die Suche nach dem Quell unendlicher Milch.

Der Entwickler The Sixth Hammer Studios kündigt die Veröffentlichung von Moo Lander, dem 2D-Adventure-Plattformer für Rinder, für den 27. Mai 2022 für PlayStation, Xbox und PC an. Eine Nintendo Switch-Version ist für Herbst 2022 geplant.

Im Universum von Moo Lander ist Milch die wichtigste Energiequelle, die nur von den Explosionen eines sterbenden Sterns übertroffen wird. Das Problem ist, dass sie schnell knapp wird. Für eure Zivilisation steht viel auf dem Spiel, aber Gerüchte über ein uraltes Gerät, das unendliche Mengen an Milch produzieren kann, sind euch zu Ohren gekommen.

Nachdem ihr euch zu dem einzigen funktionierenden Raumschiff begeben habt, das eurer Zivilisation noch geblieben ist, macht ihr euch auf den Weg zu einer wunderschönen, handgefertigten Welt voller tödlicher Außerirdischer und uralter Taurin-Feinde.

Trefft die Kühe

Fahrt über friedliche Weiden und in finstere Verliese, um die Milchquelle zu finden und die Geheimnisse der Mighty Cows zu lüften. Bevor ihr euch ins Getümmel stürzt, müsst ihr euch einen Überblick über die Lage verschaffen.

Mehr als 20 Mighty Cows warten in Moo Lander auf eure Ankunft, jede mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Granny Toxic schickt ihre Horde giftiger Schergen hinter euch her, während der Last Milkbender die vollständige Kontrolle über die wertvolle Substanz ausübt.

Die Supreme Rabbit Cow – das ist kein Witz – nutzt ihre explosiven Karotten und ihre über Jahrhunderte geschärfte Mobilität, um ihre Feinde zu verwirren und dem bösartigen, fleischfressenden Cowger einen Schritt voraus zu sein.

Jede mächtige Kuh hat eine einzigartige Kuh-KI, die ihr Verhalten steuert und ein wohlüberlegtes Vorgehen erfordert. Milchsäbel, Milchbalken und vieles mehr stehen euch zur Verfügung, aber ihr dürft den Alten Mächtigen Kühen nicht schaden. Diese ehrfurchtsvollen Bestien müssen mit nicht-tödlichen Methoden und sorgfältiger Nutzung der Umgebung überwunden werden.

Wenn ihr eine Pause von den Auseinandersetzungen mit den Verteidigern des Planeten braucht, könnt ihr mit bis zu drei anderen Spielern einen der vier Mooltiplayer-Modi von Moo Lander im Couch-Koop oder über Steam Remote Play spielen.

Trommelt ein paar Freunde zusammen, um gemeinsam gegen die mächtige Kuh-KI anzutreten, oder werft alle Chips in einem erbitterten PvP-Kampf hin. Wenn ihr etwas kampffreieres braucht, nehmt an den Kuh-Rennen teil und jagt die Rinder des Planeten in einem spannenden Wettkampf.

Features

Kühe

Noch mehr Kühe… und Milch!

Eine emotionale, mehr als 12 Stunden lange Kampagne voller denkwürdiger Charaktere und Handlungsstränge

Freischaltbare neue taktische und kämpferische Fähigkeiten für euren Lander

Fortschrittliche Kuh-KI: Überwindet ihren überlegenen Rinderintellekt

Wunderschöne handgefertigte Landschaften, die es zu entdecken gilt, jede mit ihren eigenen einzigartigen Herausforderungen, Feinden und Rätseln.

Couch-Multiplayer, wo ihr als mächtige Kuh spielen könnt – PvP, PvE und sogar Fußball!