Moon Mystery: Indie-Sci-Fi-FPS erscheint für Konsolen

Der Indie-Entwickler Cosmoscouts freut sich, in Zusammenarbeit mit der Indie-Publishing-Plattform indie.io bekannt zu geben, dass Moon Mystery – ein Science-Fiction-Ego-Shooter-Abenteuer, das Erkundung, Rätsel und Fahrzeug-Gameplay miteinander verbindet – am 18. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und einem Steam-Start im Oktober 2024 bereitet sich Moon Mystery nun auf sein Konsolen-Debüt vor.

Vorbestellungen sind ab sofort auf Xbox möglich.

Überlebt auf dem Mond und erkundet das Unbekannte

Die Reise beginnt auf dem Mond, wo ein einsamer Astrogeologe gestrandet ist, nachdem der Kontakt zur Erde plötzlich abgebrochen ist. Mit nur T.O.B.Y. – einem KI-Assistenten – als Unterstützung verwandelt sich das Überleben schnell in etwas viel Größeres.

Die Spieler werden Mondruinen entdecken, gegen feindliche Technologien kämpfen und feindliche Landschaften durchqueren, bevor sie sich weit über die Erdumlaufbahn hinauswagen.

Jeder neue Schritt in Moon Mystery bringt neue Herausforderungen mit sich. Durchquert fremde Planeten mit wechselnder Schwerkraft, erkundet eine riesige Orbitalstadt, die im Weltraum schwebt, und erlebt die beeindruckende Anziehungskraft eines Schwarzen Lochs.

Die Erkundung wird nahtlos mit flüssigen FPS-Kämpfen, Rätsellösungen und Fahrzeugfahrten kombiniert – egal, ob ihr U-Boote, Mondrover, ferngesteuerte Autos oder Raumschiffe steuert, die sich frei in drei Dimensionen bewegen.

Ein storybasiertes Sci-Fi-FPS-Abenteuer

Moon Mystery bietet ein fokussiertes, handgefertigtes Erlebnis, das sich um Entdeckung und Überleben dreht. Im Kern handelt es sich um ein Ego-Shooter-Abenteuer, das Erkundung, Umwelträtsel und Fahrzeug-Gameplay mit einer Erzählung kombiniert, die sich ständig über neue Welten hinweg weiterentwickelt.

Die Spieler erleben Schusswechsel in der Schwerelosigkeit, über 100 Waffenaufsätze und eine Vielzahl von Fahrzeugen – von RC-Buggys über U-Boote bis hin zu Raumschiffen –, während sie die Geheimnisse der Zukunft der Menschheit unter den Sternen aufdecken.

Vom Solo-Projekt zum Indie-Studio

Was als Solo-Projekt in Warschau begann, entwickelte sich schnell zu etwas viel Größerem. Mit frühzeitiger Unterstützung durch Kickstarter und indie.io wurde Cosmoscouts zu einem kleinen unabhängigen polnischen Studio, das sich der Verwirklichung seiner kosmischen Vision verschrieben hat.

Dieser Indie-Spirit ist nach wie vor das Herzstück des Projekts: ein ambitioniertes, persönliches Spiel, das aus der Liebe zum Science-Fiction-Storytelling entstanden ist.

Moon Mystery erscheint am 18. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, Vorbestellungen für Xbox sind ab sofort möglich. Das Spiel ist bereits auf Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich, sodass Spieler es schon heute entdecken können.