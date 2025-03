Moon Studios: Entwickler operiert jetzt völlig unabhängig

Nachdem man sich die Publishing-Rechte zu No Rest for the Wicked gesichert hat, agiert Moon Studos jetzt völlig unabhängig.

Moon Studios ist jetzt ein völlig unabhängiges Studio. In einem Livestream zu No Rest for the Wicked gab der Entwickler an, die Veröffentlichungsrechte am Spiel von Take-Two gesichert zu haben.

No Rest for the Wicked ist seit dem letzten Jahr im Early Access für PC erhältlich. Es wurde von Private Division veröffentlicht, einem Publishing-Label von Take-Two, welches aber im November 2024 verkauft wurde.

Moon Studios wird jetzt selbst für die Fertigstellung von No Rest for the Wicked verantwortlich sein.

„Wir haben uns die Publishing-Rechte für No Rest for the Wicked gesichert, was uns erlaubt, unsere Vision ohne Einschränkungen umzusetzen.“

Am 30. April wird No Rest for the Wicked mit „The Breach“ sein bisher größtes Update erhalten.

Über die Version für Konsolen sagte der Entwickler, man habe viel Dinge geplant, die das bisherige Fundament verbessern sollen. Einen Termin nannte man nicht, man freue sich aber darüber in Zukunft zu sprechen.