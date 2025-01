Moon Studios: Gespräch mit Microsoft für Ori 3-Entwicklung

Zwar mag das Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked derzeit Priorität bei Moon Studios genießen, doch was kommt danach?

Nach Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps gibt es Ideen und sogar einen Namen für einen dritten Teil der Reihe, wie Moon Studios-CEO Thomas Mahler im April wissen ließ.

Vielleicht kommen Microsoft und Moon Studios für Ori 3 ja wieder zusammen. Die Chancen stehen gut, denn Mahler sprach im Discord über den nächsten Teil.

So führte man erst vor einigen Tagen ein Gespräch mit Microsoft. Man müsse schauen, was passiert, sagte Mahler. Dass Microsoft mit einem anderen Studio an Ori 3 arbeitet, glaubt Mahler nicht. Microsoft hätte sonst keinen Kontakt gesucht, denn das wäre schon sehr merkwürdig.

Vorerst liegt der Fokus aber auf No Rest for the Wicked, das nicht weniger als perfekt sein soll, wie Mahler sagt.