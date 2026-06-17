Moon Studios: Xbox-Fokus lag zu sehr auf der Vergangenheit – CEO

Laut Moon Studios CEO Thomas Mahler lag der Fokus von Xbox lange Zeit zu sehr auf der Vergangenheit.

Aktuell geht es bei den Xbox Game Studios drunter und drüber. Gleich mehrere Entwicklerstudios, darunter Ninja Theory, Double Fine Productions und Compulsion Games, sollen kurz vor der Schließung oder alternativ einer Ausgliederung stehen.

Den Grund für die Miesere glaubt Moon Studios CEO Thomas Mahler in einem zu starken Fokus auf die Vergangenheit seitens Xbox ausgemacht zu haben. Der aktuelle Umbruch werde auf lange sich zu positiven Veränderungen im Unternehmen führen, ist sich Mahler sicher.

Xbox habe schon seit langem Schwierigkeiten gehabt, die wichtigsten kreativen Köpfe und Teams zu identifizieren, zu fördern und zu schützen, die die Marke an der Spitze hätten halten können.

Zu Zeiten der Entwicklung von Ori and the Blind Forest sowie dessen direktem Nachfolger Ori and the Will of the Wisps habe der Fokus seitens Xbox klar auf Halo, Gears of War und Forza gelegen.

Mahlers Hoffnung Ori zum Mickey-Mouse- oder Mario-ähnlichen Maskottchen von Xbox aufzubauen habe sich damals zerschlagen.

Dazu habe er sich mehrfach per E-Mail an Phil Spencer gewandt, um diesen auf die Möglichkeit des Aufbaus von magischen Erlebnissen für Kinder und Familien im Stile von Nintendo oder Disney hinzuweisen – vergeblich.

Schlussendlich kommt der Monn Studios CEO zum Fazit, dass die Verantwortlichen wahrscheinlich zu sehr auf die Vergangenheit fixiert waren, als dass dies hätte geschehen können.