Moonglow Bay: Entwickler Coatsink entlässt bis zu 60 Mitarbeiter

Mit bis zu 60 Mitarbeitern verliert Moonglow Bay Entwickler Coatsink fast die Hälfte seiner Belegschaft.

Das britische Studio Coatsink streicht im Zuge einer Restrukturierung rund 50–60 Stellen, mehr als die Hälfte der Belegschaft. Mutterkonzern Thunderful begründet den Schritt mit fehlenden neuen Projekten.

„Neue Verträge wurden abgeschlossen, aber da die größten Projekte auslaufen und der Markt für Co-Development schwieriger geworden ist, ist das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, alle bestehenden Mitarbeiter zu unterstützen.“ „Mit einem konzentrierteren Fokus ist das Studio weiterhin gut aufgestellt, um alle bestehenden und anstehenden Top-Projekte zu realisieren, den Wert für die Partner zu stärken und seine starke kommerzielle Pipeline zu nutzen, um sich neue Chancen zu sichern“, so Thunderful.

Das für Moonglow Bay bekannte Studio arbeitet derzeit an Men In Black: Most Wanted für Meta Quest, zuletzt erschien Islanders: New Shores. Thunderful hatte das Studio 2020 für 23 Millionen Pfund übernommen; die Gründer verließen im August nach dem Einstieg von Atari.