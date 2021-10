Moonglow Bay: Neuer Gameplay-Trailer zum Slice-of-Life-Fischer-RPG

Autor:, in / Moonglow Bay

Erlebt einen Tag in der Moonglow Bay im neuen Gameplay-Trailer. Werft einen Blick auf das, was die Bucht zu bieten hat, während ihr euch auf euer eigenes Abenteuer Ende des Monats vorbereitet.

Moonglow Bay ist ein entspannendes Slice-of-Life-Fischer-RPG, das am 26. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox Game Pass für Konsolen und Xbox Game Pass für PC erscheint. In Moonglow Bay spielt ihr einen Anglerneuling, der mit Freunden, Familie und Nachbarn zusammenarbeitet, um deine Angelfähigkeiten zu verbessern, Beziehungen zu pflegen und die zerrüttete Gemeinschaft einer abgelegenen Stadt wiederherzustellen.

Begebt euch auf eine tiefgründige und berührende Geschichte, während ihr versucht, den letzten Wunsch eures Partners in einer Stadt zu erfüllen, die am Rande des Bankrotts steht.

Hier seht ihr Moonglow Bay im neuen Gameplay-Trailer: