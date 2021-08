Moonglow Bay: Release Trailer zur Veröffentlichung im Oktober

Autor:, in / Moonglow Bay

Das Angel-Rollenspiel Moonglow Bay wird am 7. Oktober 2021 veröffentlicht und landet direkt im Xbox Game Pass.

Moonglow Bay war einst das Juwel der ostkanadischen Küste, bis Gerüchte über gefährliche, fantastische Kreaturen den Fischfang ruinierten. Da die Stadt am Rande des Bankrotts steht und nur noch ein Jahr bis zur Hundertjahrfeier bleibt, beschließen ihr, den letzten Wunsch eures Partners zu erfüllen und ein Geschäft zu eröffnen, um die Stadt wiederzubeleben.

Auf dem Weg dorthin freundet ihr euch mit Einheimischen an, begegnet seltsamen Fischen, kocht und verkauft verschiedene Rezepte, erwerbt neue Ausrüstungsgegenstände wie Angeln und ein Fischerboot, lernt, Netze auszuwerfen, Fallen zu stellen und durch das Eis zu fischen. Erforscht die entlegensten Winkel der Bucht, von eisigen Gletschern bis zu kochenden Geysiren, und findet schließlich heraus, ob an den Geschichten etwas dran ist.

Moonglow Bay kombiniert einen verspielten Voxel-Grafikstil mit einem prächtigen Soundtrack und bietet verschiedene Handlungsstränge, mehr als 100 Unterwasserarten, die es zu entdecken gilt, Begegnungen mit Monstern und eine vollständig bewohnte Stadt, die sowohl im Einzelspielermodus als auch im lokalen Koop-Modus erkundet werden kann. Erforscht den Ozean, baut euer Geschäft aus und erweckt eine bezaubernde Küstenstadt zum Leben.

Moonglow Bay wird am 7. Oktober 2021 exklusiv für Xbox Series X/S, Xbox One und Steam veröffentlicht und soll 24,99 Euro kosten. Das Spiel wird direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich sein.