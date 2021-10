Moonglow Bay: Rollenspiel auf Ende Oktober verschoben

Publisher Coatsink und Entwickler Bunnyhug geben bekannt, dass Moonglow Bay, das storygetriebene „Slice-of-Life“-Fischer-RPG, das in einer Fischerstadt spielt, die Angst vor dem Fischen hat, die Bucht etwas später als erwartet verlassen wird. Ursprünglich für den 7. Oktober geplant, wird Moonglow Bay nun voraussichtlich am 26. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass für Konsolen, Xbox Game Pass für PC und Steam in See stechen.

Entwickler Bunnhug hat sich zu der 19-tägigen Verzögerung wie folgt geäußert:

„Das Spiel verzögert sich, aber nicht um viel! Wir von Bunnyhug haben 4 Jahre lang zusammen mit Coatsink an Moonglow Bay gearbeitet, um das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Leider sind wir in den letzten Wochen auf einige lästige Bugs gestoßen, die es schwierig gemacht haben, einen sauberen Release-Build zu bekommen. Das Spiel befindet sich nun in einem guten Zustand und in der Endphase der Entwicklung, muss aber noch die letzten Hürden nehmen. Um sicherzustellen, dass alles in bester Ordnung ist, werden wir Moonglow Bay am 26. Oktober veröffentlichen! Wir hoffen, dass ihr euch auf das Kommende freuen könnt!“

Den neuen Release Date Trailer zu Moonglow Bay könnt ihr euch hier ansehen: