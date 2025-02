Moonlighter 2: The Endless Vault: Abenteuerliches Gameplay mit Händler Will

Wenn er nicht gerade in seinem Laden ist, zieht Händler Will in Moonlighter 2: The Endless Vault ins Abenteuer.

Die Jagd nach Beute und der Handel waren noch nie so eng miteinander verwoben wie in Moonlighter 2: The Endless Vault – der Fortsetzung des Action-RPGs von Digital Sun aus dem Jahr 2019.

Das von 11 bit studios veröffentlichte Spiel kommt für PC und Konsolen und soll im Jahr 2025 erscheinen.

Ein Tag, der so langsam vergeht wie die Strömung eines sich windenden, trägen Flusses? Das steht nicht in Wills Reiseplan. Sicher, er kann sich einen Moment Zeit nehmen, um einige der im Laden ausgestellten Waren zu polieren oder an der Dekoration seines Ladens zu feilen – aber sobald sich die Türen öffnen und die Kunden hereinströmen, geht es nur noch um Charme, die Strategie des Ladenbesitzers und die hohe Kunst des Verhandelns.

Doch wenn das letzte Geschäft abgeschlossen ist und der Arbeitstag zu Ende geht, bleibt keine Zeit für ein wohlverdientes Nickerchen. Dann beginnt das Abenteuer.

In Moonlighter 2: The Endless Vault erwartet euch eine Reihe neuer Herausforderungen. Mit innovativer Spielmechanik, einem erweiterten Arsenal an Waffen und Ausrüstung, unbekannten Biomen voller Schätze und Feinde, die es im Kampf zu besiegen gilt, und einer neuen Geschichte, die es aufzudecken gilt, finden sich Will und seine Gefährten im mysteriösen Dorf Tresna gestrandet, gefangen in einer Dimension weit weg von Zuhause. Um zurückzukehren, müsst ihr sowohl den Handel als auch die Klinge beherrschen.

Nur in Moonlighter 2: The Endless Vault werdet ihr:

Tresnas Glanz wiederbeleben – Ihr investiert in die Entwicklung des Dorfes, indem ihr die örtlichen Geschäfte unterstützt, die Ausrüstung aufwertet und neue Möglichkeiten freischaltet. Mit dem Aufblühen von Tresna wird sich auch das Schicksal eures Ladens verändern. Plündern wie eine Legende – Ihr bereitet eure Ausrüstung vor und stählt eure Nerven auf der Suche nach unvorstellbaren Schätzen. Aber Vorsicht: Je weiter ihr geht, desto höher ist der Einsatz – und desto größer sind die Risiken. Die Kunst des Krämerhandwerks meistern- Ihr verwandelt eure hart verdiente Beute in Profit, indem ihr Kunden bezaubert und wie ein Profi feilscht. Gestaltet euren Laden mit schillernden Dekorationen, um noch mehr eifrige Käufer anzulocken.