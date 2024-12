Moonlighter 2: The Endless Vault: Ein neues Abenteuer mit Händlerheld Will

Will kehrt zurück in Moonlighter 2: The Endless Vault – eine neue Abenteuerreise für den Händlerhelden!

Willkommen zurück in einer farbenfrohen Welt, in der Abenteuer und Handel Hand in Hand gehen. Digital Sun und 11 bit studios freuen sich, die Rückkehr von Will anzukündigen, dem beliebten Händlerhelden aus dem Indie-Hit Moonlighter von 2018. Diesmal ist er bereit für größere Herausforderungen – und noch glänzendere Schätze.

Moonlighter 2: The Endless Vault erscheint 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Der Nachfolger baut auf die Erfolgselemente des Originals auf und kombiniert Dungeon-Erkundung, Action-RPG-Kämpfe und Shop-Management.

Die Spieler begleiten Will und seine Gefährten, die in einer mysteriösen Dimension im Dorf Tresna gestrandet sind. Wills Ziel: das Dorf und seinen Laden zu neuem Glanz zu bringen – und vielleicht den Weg nach Hause zu finden, mithilfe eines mysteriösen Reliquiensammlers.

Ausgerüstet mit einer Vielzahl von Nah- und Fernkampfwaffen beweist Will sowohl in Kämpfen als auch beim Feilschen wahres Geschick. Seine Abenteuer führen ihn tief in gefährliche Vaults voller Schätze – aber auch voller Gefahren. In seinem Laden dreht sich alles um Charme, Strategie und Verhandlungskunst, um die Beute in Gold zu verwandeln. Schließlich hat in Wills Welt alles seinen Preis!

„Moonlighter war ein Wendepunkt für uns und half Digital Sun, als Team zu wachsen. Fünf Jahre später zeigt Moonlighter 2: The Endless Vault alles, was wir seitdem gelernt haben. Wir setzen unser ganzes Können ein, um ein Spiel zu schaffen, das in jeder Hinsicht besser und noch bezaubernder ist.“ – Javier Gimenez, CEO von Digital Sun.

Features:

Tresna wieder aufbauen: Unterstützt das Wachstum des Dorfes durch Investitionen in lokale Geschäfte, neue Ausrüstung und neue Möglichkeiten. Je mehr Tresna aufblüht, desto erfolgreicher wird auch euer Laden.

Sammelt Schätze: Rüstet euch aus und wagt euch in gefährliche Dungeons auf der Suche nach unvorstellbarem Reichtum. Aber Vorsicht: Je tiefer ihr vordringt, desto höher sind die Risiken.

Meistert das Shop-Management: Verwandelt eure Beute in Gewinne, indem ihr eure Kunden mit Charme und Geschick überzeugt. Mit individuellen Dekorationen macht ihr euren Laden noch einladender.

Moonlighter 2: The Endless Vault wird von 11 bit studios veröffentlicht und von Digital Sun entwickelt, dem spanischen Team hinter dem Originalspiel, dem DLC Between Dimensions und Projekten wie Cataclismo. Moonlighter 2: The Endless Vault erscheint 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.