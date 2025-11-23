Moonlighter 2: The Endless Vault: Hier gibt es das Cinematic Intro zu sehen

Moonlighter 2: The Endless Vault öffnet seine Tore im Game Preview auf dem Windows Store und ist ab sofort in Xbox Game Pass Ultimate spielbar.
Ihr schlüpft erneut in die Rolle von Will, dem mutigen kleinen Händler, der diesmal im geheimnisvollen Dorf Tresna gestrandet ist.
Um nach Hause zurückzukehren, müsst ihr euch durch ein interdimensionales Chaos kämpfen – voller Dodge Roll-Action, intensiver Kämpfe, reichlich Loot und natürlich cleverem Shopkeeping, das zum Markenzeichen der Serie geworden ist.
Epische Erzählerstimme und interessante Geschichte, ein gelungener Einstieg würde ich sagen.
Gut gemacht