Moonlighter 2: The Endless Vault: Trailer zur Steam-Demo

Neue Eindrücke aus Moonlighter 2: The Endless Vault gibt es im Trailer anlässlich der Steam-Demo-Veröffentlichung.

Es steckt ganz sicher in euch, kleiner Händler – der Funke des Abenteuers, der kühne Geist eines Schatzsuchers, der vor keiner Gefahr zurückschreckt, wenn es darum geht, etwas Glänzendes in die Hände zu bekommen. Und nicht zu vergessen, der Geschäftssinn, mit dem man aus all dem Risiko einen florierenden Lebensunterhalt machen kann.

Denkt ihr, ihr habt das Zeug dazu? In der PC-Demo zu Moonlighter 2: The Endless Vault, die jetzt als Teil des Steam Next Festes erhältlich ist, könnt ihr das jetzt herausfinden.

Die Fortsetzung des geliebten Action-RPGs verbindet erneut spannende Kerkerkämpfe mit dem immer wieder befriedigenden Treiben der Händler. Aber dieses Mal ist es auf der ganzen Linie größer und mutiger.

Mit einer lebendigen 3D-Grafik, die den Charme des Originals widerspiegelt, einer neuen Inventarmechanik, die für mehr Tiefe und Strategie sorgt, einer verbesserten Shop-Anpassung und einem Schatz an neuen Waffen und Händler-Boosts steigert Moonlighter 2 das Abenteuer in jeder Hinsicht.