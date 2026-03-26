MOOSA: Dirty Fate: Blutiges Gemetzel erscheint 2027 im Xbox Game Pass

MOOSA: Dirty Fate erscheint 2027 auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel mit Xbox Game Pass.

Ein dunkles Action-Abenteuer voller Rache und Mythos kündigt sich an: MOOSA: Dirty Fate, inspiriert von der koreanischen Geschichte, erscheint 2027 auf Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und wird zudem Teil des Xbox Game Pass sein.

In MOOSA: Dirty Fate schlüpfen Spieler in die Rolle eines MOOSA – eines Meisters der Kampfkunst – und erleben eine Geschichte voller Rache, Verantwortung und Ambition im 17. Jahrhundert Koreas.

Die Spieler werden sich gefährlichen Monstern stellen, das Geheimnis eines verfluchten Schicksals aufdecken und ihre Leute gegen übernatürliche Bedrohungen verteidigen.

Das Spiel kombiniert brutale Schwertkämpfe, atmosphärisches Storytelling und eine Welt, in der Mythos und Geschichte aufeinandertreffen.

Die intensive Darstellung historischer Schauplätze, gepaart mit spektakulären Actionsequenzen, verspricht ein packendes Erlebnis für Fans von Dark-Action-Games.