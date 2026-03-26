MOOSA: Dirty Fate: Blutiges Gemetzel erscheint 2027 im Xbox Game Pass

Ein dunkles Action-Abenteuer voller Rache und Mythos kündigt sich an: MOOSA: Dirty Fate, inspiriert von der koreanischen Geschichte, erscheint 2027 auf Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und wird zudem Teil des Xbox Game Pass sein.
In MOOSA: Dirty Fate schlüpfen Spieler in die Rolle eines MOOSA – eines Meisters der Kampfkunst – und erleben eine Geschichte voller Rache, Verantwortung und Ambition im 17. Jahrhundert Koreas.
Die Spieler werden sich gefährlichen Monstern stellen, das Geheimnis eines verfluchten Schicksals aufdecken und ihre Leute gegen übernatürliche Bedrohungen verteidigen.
Das Spiel kombiniert brutale Schwertkämpfe, atmosphärisches Storytelling und eine Welt, in der Mythos und Geschichte aufeinandertreffen.
Die intensive Darstellung historischer Schauplätze, gepaart mit spektakulären Actionsequenzen, verspricht ein packendes Erlebnis für Fans von Dark-Action-Games.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
An sich cool aber iwas stört mich am Look, wirkt etwas altbacken.
Das hab ich mir auch gedacht..aber dafür auch sehr viel rote Suppe 😂
Sieht stark aus. Gefällt mir. Das wird gespielt. Irgendwann.
Dark-Action hört sich dunkel an.
Bin interessiert
sieht sehr cool aus, leider noch etwas lange hin
Hat mich direkt gecatcht 🙂 Super das es in den GP kommt!
Wird sowas von gespielt wenn es raus kommt
Gefällt mir, hoffentlich ist es nicht ultra hart.
Mal schauen, wie das wird. Tomatensuppe gibts ja schon mal nicht wenig 👍🏻