Morbid: The Lords of Ire: Action-Adventure für Xbox erschienen

Das alptraumhafte Action-Adventure Morbid: The Lords of Ire ist jetzt für Xbox erhältlich.

Maximum Entertainment und Entwickler Still Running freuen sich, das alptraumhafte Action-Adventure Morbid: The Lords of Ire für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S zu veröffentlichen!

Stellt euch Horden abscheulicher Kreaturen in wilden Hack- und Slash-Kämpfen und testet eure mentale und physische Entschlossenheit in einer Höllenlandschaft, die euren Verstand bedroht.

Plündert und plündert einzigartige Waffen, stattet sie mit Runen aus, um ihre Fähigkeiten zu verändern, gewährt Segnungen, um einzigartige Vorteile zu erlangen, und nehmt es mit den grotesken Lords und ihren Schergen auf.

Das von Still Running, einem kleinen, unabhängigen Team mit nur 14 Mitarbeitern, entwickelte The Lords of Ire ist die Fortsetzung des Erfolgstitels Morbid: The Seven Acolytes – dem von der Kritik gefeierten isometrischen Souls-like, das ursprünglich im Jahr 2020 erschien.

Morbid: The Lords of Ire lädt die Spieler dazu ein, den Wahnsinn zu riskieren und sich aus einer völlig neuen 3D-Perspektive durch eine abscheuliche Hölle zu wagen.

Aufbauend auf dem Vernunft-System von Morbid: The Seven Acolytes, werden eure Entscheidungen euch auf einen Pfad der Erleuchtung oder des Wahnsinns schicken.

Das Erreichen der Erleuchtung verleiht eurer Ausdauer eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und verstärkt gleichzeitig die Wirkung eurer Angriffe, um Feinde zu stoppen und einen mächtigen kritischen Schlag auszuführen.

Außerdem sammelt ihr mehr Erfahrung, wenn ihr erleuchtet seid. Wenn ihr in die Tiefen des Wahnsinns hinabsteigt, wird der Wahnsinn euch mit einer unerbittlichen Kraft erfüllen und mehr Schaden anrichten als je zuvor. Aber seid gewarnt, ihr werdet auch mehr Schaden erleiden, wenn ihr gegen die abscheulichen Kreaturen in den Ländern von Ire wütet.

Der heldenhafte Striver kehrt einmal mehr zurück, um in einer dunklen und verdrehten Welt voller Schmerz und Leid gegen grausame Kreaturen zu kämpfen. Schlachtet abscheuliche Kreaturen mit einer Reihe von bösartigen Waffen und Angriffen ab, von Finisher bis hin zu Schutzbrechern und dem mächtigen Spectre Blaster, und weidet alles aus, was sich euch in den Weg stellt.

Kämpft euch durch die fünf Levels in den Ländern von Ire – grausame Reiche, die von fünf einzigartigen Fraktionen bevölkert werden, von winterlichen Bergen bis zu verrotteten Städten und darüber hinaus.

Wenn ihr die Erleuchtung erlangt oder dem Wahnsinn erliegt, erlangt ihr unglaubliche Macht, aber ihr geht dabei ein großes persönliches Risiko ein, das die Art und Weise, wie ihr die Welt und ihre vielen Bedrohungen wahrnehmt, dynamisch verändert…

Features

Erforscht verschiedene Umgebungen in fünf einzigartigen Levels, die mit alptraumhaften Visionen und widerwärtigen Kreaturen gefüllt sind.

Experimentiert mit verschiedenen Spielstilen und nutzt eine Vielzahl von Waffenstilen, Runen und Segnungen.

Kämpft, um euren Verstand zu bewahren, oder erliegt dem Wahnsinn und macht ihn euch zunutze…

Testet eure Fähigkeiten gegen grausame Feinde, dunkle Monstrositäten und epische Bosskämpfe mit den mächtigen Lords of Ire.

Erlebt die Schrecken von Morbid in der neuen 3D-Perspektive der Serie in vollem Umfang.