Morbid: The Lords of Ire: Release-Termin zum Hack and Slash

Das albtraumhafte Hack and Slash Morbid: The Lords of Ire erscheint für Konsolen und PC im Mai.

Maximum Entertainment und Entwickler Still Running geben den Release-Termin für das alptraumhafte Action-Adventure Morbid: The Lords of Ire am 23. Mai für alle Plattformen bekannt.

Auf PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S können die Spieler in eine eiternde Welt voller Korruption und Fäulnis in den geplagten Ländern von Ire eintauchen.

Die physischen Versionen von Morbid: The Lords of Ire werden ab dem 24. Mai auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich sein.

Stellt euch Horden abscheulicher Kreaturen in wilden Hack- und Slash-Kämpfen und testet eure geistige und körperliche Entschlossenheit in einer Höllenlandschaft, die euren Verstand bedroht. Plündert und raubt einzigartige Waffen, stattet sie mit Runen aus, um ihre Fähigkeiten oder Vorzüge zu verändern, gewährt Segnungen, um einzigartige Vorteile zu erhalten, und nehmt es mit den grotesken Lords und ihren Schergen auf.

Morbid: The Lords of Ire ist die Fortsetzung von Morbid: The Seven Acolytes, dem isometrischen Souls-like, das 2020 auf den Markt kam, und lädt die Spieler ein, den Wahnsinn zu riskieren und sich aus einer völlig neuen 3D-Perspektive durch eine abscheuliche Hölle zu wagen.