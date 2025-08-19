Morsels: Kreaturensammel-Roguelite erscheint im November

Macht euch bereit, in Morsels ein paar lustige kleine Freunde zu sammeln.

Entwickler Furcula und Publisher Annapurna Interactive haben mit einem brandneuen Trailer angekündigt, dass ihr buntes und etwas schräges Kreaturensammel-Roguelite Morsels am 18. November für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Eine Demo ist noch für kurze Zeit auf Steam verfügbar!

Morsels wurde durch die Kunst von Toby Dixon (Atomicrops, Nidhogg 2), die Musik von Sam Webster (Grindstone, Guncho) und das Design und die Programmierung von Iggy Zuk zum Leben erweckt. Das Spiel ist irgendwie hell und düster zugleich.

Features

Bekämpft eure Feinde mit euren gefangenen Morsels, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt.

Mehrere versteckte Bonuslevels mit einzigartigem Grafikstil und überraschenden Gameplay-Wendungen

Charmantes und fesselndes Gameplay, mit hohem Wiederspielwert