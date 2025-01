Mortal Kombat 1: Conan eröffnet Registrierung zur Pro Kompetition Saison 2

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Ab sofort könnt ihr euch für die Pro Kompetition Saison 2 in Mortal Kombat 1 registrieren.

Warner Bros. Games veröffentlicht bereits einen neuen Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Gameplay-Trailer, in dem der anstehende herunterladbare Gastkämpfer Conan der Barbar im Mittelpunkt steht. Dazu ist die Registrierung zur Pro Kompetition Saison 2 eröffnet.

Der riesige cimmerische Krieger ist bekannt aus dem Film Conan der Barbar (1982), in dem Arnold Schwarzenegger dem gleichnamigen Hauptcharakter sein Aussehen leiht. Dieser wird in Mortal Kombat 1 am 21. Januar als Teil des Early Access der Erweiterung Mortal Kombat 1: Khaos Reigns spielbar sein.

Ab dem 28. Januar wird er zudem für alle Spieler und Spielerinnen zum Kauf verfügbar sein.

Nachdem er auf einem Schlachtfeld das Licht der Welt erblickte, wurde Conan im Laufe seines Lebens durch erbarmungslose, mühsame Arbeit und zahllose Kämpfe schließlich zu einem der mächtigsten Krieger, den die Welt je gesehen hat. Nach dem Tod seiner Eltern und der Zerstörung seines Dorfs durch den bösartigen Kriegsherrn Thulsa Doom wurde er als Sklave verkauft.

Als sein Meister ihm endlich die Freiheit schenkte, brach er auf einen Rachefeldzug auf. Seine Reise führte schließlich zum Niedergang von Doom, wodurch er Tausende aus dem Griff des Hexers befreite. In Mortal Kombat 1 ist Conan bereit, das Erdenreich vor den niederträchtigen Wesen, die es erobern wollen, zu verteidigen.

Conans einzigartige und vernichtende Techniken, die sich um sein ikonisches atlantisches Schwert drehen, stehen im neuen Trailer im Rampenlicht. Der Meisterschwertkämpfer kann mit seiner beeindruckenden Stahlwaffe komplexe Manöver durchführen, einschließlich eines akkuraten Schwertdrehers und eines unverkennbaren Überkopfschlags, der seine Gegner mit brutaler Kraft in ihre Knie zwingt.

Das Video enthüllt außerdem einen der markerschütternden Fatalities von Conan und erlaubt einen ersten kurzen Blick auf seinen Animality, den brutalen Finisher, bei dem sich der Charakter in einen mächtigen Bullen verwandelt, um seine Feinde zu vernichten. Die beliebten Animalities sind jetzt als kostenloses Inhaltsupdate für alle Personen, die Mortal Kombat 1 besitzen, verfügbar.

Außerdem ist die Anmeldung für die Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Saison 2 ab jetzt eröffnet, wodurch das globale eSports-Programm von Mortal Kombat 1 seine Rückkehr feiert.

Kämpfer und Kämpferinnen aller Ränge haben eine Chance darauf, einen Teil des Preisgelds in Höhe von 255.000 $ zu gewinnen, indem sie an den zahlreichen Live-Events in Nordamerika, Südamerika und Europa sowie den Online-Events teilnehmen.

Saison 2 beginnt mit der Pro Kompetition Mexiko, einem Präsenzevent in Mexiko-Stadt am 22. Februar. Der Wettbewerb findet seinen Höhepunkt schließlich in der Final Kombat World Championship, die für September 2025 angesetzt ist. Für weitere Informationen oder eine Anmeldung für eines der Events, kann man sich hier registrieren.