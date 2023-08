Mortal Kombat 1: Dave Bautista ruft zum Kampf auf

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Es lieg in eurem Blut! Warer Bros. Games und NetherRealm drehen an der Werbetrommel und haben sich für einen Live-Action-Trailer zu Mortal Kombat 1 prominente Unterstützung an Bord geholt.

Im offiziellen „It’s In Our Blood“-Trailer schiebt Schauspieler Dave Bautista als Angestellter einer Bibliothek wohl nicht gerne sein Wägelchen, stattdessen ruft er zum, Kampf auf.

