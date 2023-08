Mortal Kombat 1: DC vs. Marvel-Spiel ein Traum für Ed Boon

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Ed Boon würde zu gerne sein eigenes DC vs. Marvel-Kampfspiel auf den Markt bringen, wenn es nicht eine Hürden gäbe.

Es gibt zahllose Spiele, die sich mit den jeweiligen riesigen Comic-Universen beschäftigen. Einige für sich allein, andere vermischen sich mit anderen Spielmarken zu grandiosen Projekten. Eine dieser Ideen war Marvel vs Capcom: Infinite aus dem Jahr 2017 sowie X-Men vs Street Fighter.

Ebenfalls finden sich vereinzelt in den Mortal Kombat-Spielen von Ed Boon und seinem Team der NetherRealm Studios immer wieder Charaktere aus dem DC-Universum, wie der Joker in Mortal Kombat 11.

In einem Interview sprach der Mortal Kombat 1 Chef über seinen Wunsch, dass er ebenso gerne ein reines Marvel vs. DC-Kampfspiel entwickeln würde, was allerdings aufgrund einer Hürde derzeit nicht möglich sei.

Ed Boon sagte: „Ich meine, wir haben eine Reihe von Spielen mit DC-Charakteren gemacht. Wenn du ein Kind bist und denkst: ‚Wer würde in einem Kampf gewinnen, Mighty Mouse oder Superman?‘ Nur diese dummen Dinger aus verschiedenen Universen. Es gibt einen Teil von uns, der immer noch diese unreifen Gespräche führt. Für mich wären Spider-Man und Batman das Coolste auf der Welt. Das würden wir natürlich gerne tun. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, diese Hürde zu nehmen.“

Die größte Schwierigkeit für ein solches Spiel ist derzeit, die Rechteinhaber der jeweiligen Marken unter ein Dach zu bekommen. Im Comic-Segment gibt es allerdings so eine Verschmelzung, dazu öffnete sich die Marke Marvel immer mehr und verteilt bereitwillig seine Lizenzen an Gaming-Studios. Um den NetherRealm Studios allerdings Zugang zu der Marke zu gewähren, muss etwas mehr passieren, denn der Mortal Kombat 1 Entwickler ist eng mit den Warner Bros. Studios verknüpft, welchen Rechte am DC-Universum gehören.

Durch diese Verbindung entwickelten die Warner Bros. Studios Injustice: Götter unter uns, Batman: Arkham City Lockdown sowie Mortal Kombat vs. DC Universe. Ebenfalls erhalten immer öfter Charaktere aus berühmten Film-Universen Einzug in die Mortal Kombat Spiele. Für Mortal Kombat 1 ist es zum Beispiel Homelander aus The Boys.

