Mortal Kombat 1: DLC-Kämpfer Takeda Takahashi vorgestellt

Warner Bros. Games veröffentlicht einen neuen Trailer für das Gameplay von Mortal Kombat 1, in dem Takeda Takahashi, der neueste downloadbare DLC-Kämpfer, vorgestellt wird.

Takeda Takahashi ist im Early Access für Besitzende des Kombat-Packs ab dem 23. Juli spielbar und wird ab dem 30. Juli flächendeckend für alle Spielenden erhältlich sein.

Zusätzlich wird Ferra, eine neue DLC-Kameo-Kämpferin, die während ihrer Kämpfe jede Menge unterstützende Techniken einsetzen kann, für Besitzende des Kombat-Packs und als Einzelkauf am 23. Juli verfügbar sein.

Ähnlich wie sein Cousin Kenshi wurde Takeda Takahashi von einem Yakuza großgezogen. Doch im Gegensatz zu seinem Cousin gefiel Takeda diese Lebensweise. Aus diesem Grund wurde er auserwählt, um Kenshis Kreuzzug gegen seine Meister zu beenden.

Ihr Duell endete mit einer schweren Wunde für Takeda. Da er seinen Cousin nicht sterben lassen wollte, brachte Kenshi ihn daraufhin umgehend zur nächstmöglichen Anlaufstelle: den Shirai Ryu.

Doch selbst nachdem Takeda vollständig genesen war, ließ Kenshi ihn nicht ziehen. Er fürchtete, dass die Yakuza Takeda nach dem Leben trachten würden, weil er bei seiner Mission versagt hatte. Takeda widersetzte sich ihm und versuchte mehrmals zu fliehen. Nachdem jedoch viele Monate ins Land gegangen waren, begann er, die selbstlose Verpflichtung der Shirai Ryu zum Erdenreich wertzuschätzen, die einen starken Kontrast zu seinem bisherigen Leben darstellte.

Takeda schwor, die Unterwelt des Erdenreichs an den Wurzeln zu packen – musste jedoch schnell feststellen, dass sie robuster und verworrener war, als er es sich je ausgemalt hatte. Im neuen Video wird ein tiefer Einblick in Takedas Fertigkeiten ermöglicht, die von den Shirai Ryu inspiriert wurden: Unter anderem setzt er gezahnte Peitschen ein, um seine Feinde heranzuziehen oder wegzuschleudern, explosive Kunai zum Erweitern seiner Kombos und meisterhafte Teleportationsfähigkeiten, um seine Feinde von hinten anzugreifen.

Takeda und Ferra werden zudem auch schon vor ihrer Veröffentlichung auf der Evolution Championship Series (Evo) spielbar sein, einem Kampfspielturnier, das vom 19. bis 21. Juli in Las Vegas stattfindet. Diese Möglichkeit steht exklusiv nur den Besuchenden des Turniers offen und wird am Stand von Mortal Kombat 1 in der Las Vegas Convention Center West Hall angeboten.

Der offizielle Trailer zum Gameplay von Takada in Mortal Kombat 1 kann hier angesehen werden: