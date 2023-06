Mortal Kombat 1: Einzigartige Kameo-Kämpfer erklärt

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Erfahrt neue Details zu den Kameo-Kämpfern in Mortal Kombat 1, die euch im Kampf zur Seite stehen.

Nachdem gestern Abend erste Spielszenen aus Mortal Kombat 1 ihre Premiere gefeiert hatten, gibt es weitere Details zu den sogenannten Kameo-Kämpfern.

Wie Tyler Lansdown, Community Manager bei NetherRealm Studios, erklärt, sind Kameo-Kämpfer einzigartige Partnercharaktere, die eurem Hauptkämpfer helfen können. Durch ein Arsenal an zusätzlichen Spezialbewegungen bringen sie euch einen Vorteil im Spiel, in dem sie euch mit Würfen und Brechern unterstützen. Sie sind außerdem die eine Hälfte der knochenbrechenden Fatal Blows und verfügen sogar über eigene Fatality.

Kameo-Kämpfer zeichnen sich durch offensive und defensive Fähigkeiten aus. Beispielsweise könntet ihr eure Verteidigung stärken, indem ihr Kameo Kano und seine Messer einsetzt und die Bedrohung durch den Kano-Ball als Mittel zum Verhindern nutzt.

Mit Kameo Sonya Blade erhaltet ihr hingegen Zugang zu Bodenkombos mit Beingriff oder Luftkombos mit Quadratwelle.

Wer hingegen auf Setups, Psychospielchen und Fallen steht, der wählt Jax. Er setzt seinen Bodenschlag ein, um Aktionen zu erzwingen, gefolgt von einem Luftgriff, um Sprungangriffe zu vereiteln.

Abgesehen von den Kameos wird es in Mortal Kombat 1 auch wieder möglich sein Luftkombos auszuführen. Beginnt dazu ein Kombo mit hohem Schaden am Boden, hebt den Kampf dann in die Luft und schleudert euren Gegner schließlich zurück auf die Matte.