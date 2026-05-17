Mortal Kombat 1: Film-Cast von Mortal Kombat II spielt gemeinsam MK1

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Image: Warner Bros. Games

Mortal Kombat II Cast spielt Mortal Kombat 1 in neuer Promo-Aktion.

Zur Promotion von Mortal Kombat II hat Warner Bros. Pictures eine neue Aktion rund um Mortal Kombat 1 veröffentlicht.

Dabei spielt der Cast des kommenden Films gemeinsam Mortal Kombat 1 und tritt direkt im Spiel gegeneinander an. Die Aktion begleitet den bevorstehenden Kinostart des neuen Films und verbindet die aktuelle Spiele-Generation mit der kommenden Leinwand-Adaption.

Mit der Promo-Kampagne setzt Warner Bros. weiter stark auf die Verbindung zwischen Spielereihe und Film-Franchise. Gleichzeitig rückt Mortal Kombat 1 erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, während der Hype rund um den neuen Kinofilm weiter wächst.

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14 Kommentare Added

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  1. Robilein 1267910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 09:35 Uhr

    Zu geil welchen Spaß Martyn Ford hat. Er ist wie so ein Riesenbaby. Bei den Rollen die er so spielt glaubt man das gar nicht😂😂😂

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  2. Spaxarrow 14540 XP Leetspeak | 17.05.2026 - 09:39 Uhr

    Find ich geil 😁, wenn mal bei allen Spiele Filmen der cast das machen würde, gibts aber selten

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  3. Katanameister 428400 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 17.05.2026 - 09:45 Uhr

    Gute Aktion, die Schauspieler sollten auch was mit den Spielen anfangen können.

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  4. de Maja 342215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.05.2026 - 09:59 Uhr

    Die Jungs sind aber nicht so die Gamer, so wie die Button smashen😅

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  5. Ralle89 148885 XP Master-at-Arms Onyx | 17.05.2026 - 10:05 Uhr

    Aber der General shao spielt der hat schon zu kämpfen den Controller nicht in der Hand zu zerbröseln 😂😂😂

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    • de Maja 342215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.05.2026 - 10:10 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Für den wäre der Original Xbox Controller was, der Duke für den General😅😆

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    • Robilein 1267910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 10:14 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Ich denke sein Alltag ist schon schwer. Stell dir eine Scheibe Brot vor. Das hat ja für ihn die Größe eines Bierdeckels. Oder die Portionen die er isst. Drei Gänge sind eine Vorspeise für ihn😂😂😂

      Schon echt krass der Typ. Selbst Scott Adkins wirkt klein gegen ihn im Film Boyka: Undisputed IV.

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  6. Ralle89 148885 XP Master-at-Arms Onyx | 17.05.2026 - 10:19 Uhr

    😂😂 ja der ist keine Eier zum Frühstück sondern gleich das ganze Huhn 😂😂 neben ihm zu stehen ist auch gefährlich wenn der tief Luft holt hängt man als Fremdkörper in seiner Lunge 😂😂😂

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  8. GERxJOHNNY 85550 XP Untouchable Star 3 | 17.05.2026 - 11:22 Uhr

    Ich glaube man kann mit beidem seinen Spaß haben. Mit dem Spiel und dem Film

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  9. JohnWick 102365 XP Profi User | 17.05.2026 - 11:33 Uhr

    So sollten Videospiel Verfilmungen vermarket werden .
    Jeder Cast in Videospiel Serien / Filmen sollten zumindest mal das zu Grunde liegende Spiel erlebt haben.
    Das hilft enorm sich in die Rolle rein zu finden .

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