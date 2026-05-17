Mortal Kombat 1: Film-Cast von Mortal Kombat II spielt gemeinsam MK1

Zur Promotion von Mortal Kombat II hat Warner Bros. Pictures eine neue Aktion rund um Mortal Kombat 1 veröffentlicht.

Dabei spielt der Cast des kommenden Films gemeinsam Mortal Kombat 1 und tritt direkt im Spiel gegeneinander an. Die Aktion begleitet den bevorstehenden Kinostart des neuen Films und verbindet die aktuelle Spiele-Generation mit der kommenden Leinwand-Adaption.

Mit der Promo-Kampagne setzt Warner Bros. weiter stark auf die Verbindung zwischen Spielereihe und Film-Franchise. Gleichzeitig rückt Mortal Kombat 1 erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, während der Hype rund um den neuen Kinofilm weiter wächst.