Mortal Kombat 1: Film-Cast von Mortal Kombat II spielt gemeinsam MK1

Zur Promotion von Mortal Kombat II hat Warner Bros. Pictures eine neue Aktion rund um Mortal Kombat 1 veröffentlicht.
Dabei spielt der Cast des kommenden Films gemeinsam Mortal Kombat 1 und tritt direkt im Spiel gegeneinander an. Die Aktion begleitet den bevorstehenden Kinostart des neuen Films und verbindet die aktuelle Spiele-Generation mit der kommenden Leinwand-Adaption.
Mit der Promo-Kampagne setzt Warner Bros. weiter stark auf die Verbindung zwischen Spielereihe und Film-Franchise. Gleichzeitig rückt Mortal Kombat 1 erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, während der Hype rund um den neuen Kinofilm weiter wächst.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zu geil welchen Spaß Martyn Ford hat. Er ist wie so ein Riesenbaby. Bei den Rollen die er so spielt glaubt man das gar nicht😂😂😂
Find ich geil 😁, wenn mal bei allen Spiele Filmen der cast das machen würde, gibts aber selten
Gute Aktion, die Schauspieler sollten auch was mit den Spielen anfangen können.
Die Jungs sind aber nicht so die Gamer, so wie die Button smashen😅
Aber der General shao spielt der hat schon zu kämpfen den Controller nicht in der Hand zu zerbröseln 😂😂😂
Für den wäre der Original Xbox Controller was, der Duke für den General😅😆
😂👍🏻
Ich denke sein Alltag ist schon schwer. Stell dir eine Scheibe Brot vor. Das hat ja für ihn die Größe eines Bierdeckels. Oder die Portionen die er isst. Drei Gänge sind eine Vorspeise für ihn😂😂😂
Schon echt krass der Typ. Selbst Scott Adkins wirkt klein gegen ihn im Film Boyka: Undisputed IV.
😂😂 ja der ist keine Eier zum Frühstück sondern gleich das ganze Huhn 😂😂 neben ihm zu stehen ist auch gefährlich wenn der tief Luft holt hängt man als Fremdkörper in seiner Lunge 😂😂😂
Ich schmeiß mich weg, echt gut😂👍
😂👍🏻
Eine witzige Promo-Aktion. 😂
Ich glaube man kann mit beidem seinen Spaß haben. Mit dem Spiel und dem Film
So sollten Videospiel Verfilmungen vermarket werden .
Jeder Cast in Videospiel Serien / Filmen sollten zumindest mal das zu Grunde liegende Spiel erlebt haben.
Das hilft enorm sich in die Rolle rein zu finden .