Mortal Kombat 1: Film- und Game-Mashup zeigt brutale Crossover-Szenen

Mit einem neuen Mashup-Trailer treffen die Inhalte von Mortal Kombat 1 auf den kommenden Kinofilm Mortal Kombat II und zeigen ein Crossover aus beiden Realitäten, das die Grenzen zwischen Spiel und Film verschwimmen lässt.

Der Trailer inszeniert eine Verbindung zwischen den beiden Welten und rückt zentrale Figuren und Konflikte aus Liu Kangs neuer Ära in den Fokus. Dabei steht weiterhin der Kampf gegen Titan Havik im Mittelpunkt, der die Reiche in absolutes Chaos stürzen will.

Parallel dazu wird das Kinoerlebnis rund um Mortal Kombat II hervorgehoben, das am 8. Mai in den Kinos und IMAX startet und als Teil eines gemeinsamen Marketing-Events mit dem Spiel präsentiert wird.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns erweitert die Story-Kampagne um Liu Kangs neue Zeitlinie und führt eine zusätzliche cineastische Ebene ein. Dabei wird gezeigt, wie er seine Kämpfer vereint und gleichzeitig auf Gegner vertraut, die nicht immer auf seiner Seite stehen.

Die Bedrohung durch Titan Havik bleibt dabei der zentrale Konflikt, der die Stabilität der neuen Ära gefährdet.