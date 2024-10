Mortal Kombat 1: Ghostface schlitzt im Teaser drauf los

NetherRealm schickt Ghostface aus der Horrorfilmreihe Scream in den Kampf. Im ersten Teaser der Entwickler lauert der Serienkiller schon einigen Opfern auf.

Selbst in Mortal Kombat 1 das Messer zücken können Spieler im Early Access am 19. November, gefolgt vom Release am 26. November. Der neue Charakter ist in der Khaos Reigns Erweiterung, dem Bundle oder der Kollektion enthalten.