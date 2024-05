Mortal Kombat 1: Homelander ab dem 11. Juni für alle verfügbar

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios veröffentlichen einen neuen Mortal Kombat 1-Trailer, der zum ersten Mal einen Blick auf den DLC-Gastkämpfer Homelander wirft, wie wir gestern bereits berichtet haben.

Inspiriert wurde Homelander von der The Boys-Serie auf Amazon Prime Video. Homelander ist ab dem 4. Juni über den Vorabzugriff für Besitzer des Kombat-Packs in Mortal Kombat 1 spielbar und ab dem 11. Juni flächendeckend für alle verfügbar.

Homelander ist das mächtigste Wesen auf dem Planeten und der Anführer von The Seven, dem Elite-Superheldenteam von Vought International. In einer Welt, in der „Supes“ gemacht werden, ist er der Stärkste von allen.

Homelander stellt sich selbst als den ultimativen Patrioten und Beschützer dar, täuscht dies aber mit seinem guten Aussehen und seiner großen Beliebtheit nur vor. Er ist ein mörderischer, narzisstischer Soziopath mit einem unstillbaren Bedürfnis nach Bestätigung, Liebe und Macht. Homelanders Zerstörungslust und seine Machtgier enden nicht mit seiner Welt.

Herausforderer aus anderen Reichen bekommen seinen Zorn ebenso zu spüren. Wie im neuen Video zu sehen ist, dominiert Homelander seine Gegner durch seine Superkraft, seine Luftangriffe und seine Fähigkeit, Gegner mit seinen Augen zu lasern.

Der Trailer bietet auch einen ersten Blick auf das Gameplay von Ferra, einer neuen DLC-Cameo-Kämpferin, die während ihrer Kämpfe jede Menge unterstützende Techniken einsetzen kann. Ferra wird im Juni 2024 als Teil des Kombat-Packs und als Einzelspielerin erhältlich sein.

Der offizielle Mortal Kombat 1 – Homelander-Gameplay-Trailer kann hier noch einmal angesehen werden: