Mortal Kombat 1: Homelander und Omni-Man fetzen sich im Trailer

Homelander erwischt seinen Zug und Omni-Man hat bei seinem nächsten Flug einen Platz in der ersten Reihe. So könnte man den neuen Trailer zu Mortal Kombat 1 beschreiben, in denen die beiden Charaktere den Kampf ihres Lebens austragen.

Homelander ist im Early Access jetzt spielbar, für alle anderen ab dem 11. Juni. Omni-Man könnt ihr ebenfalls schon jetzt spielen.