Mortal Kombat 1: Kampfspiel erreicht 8 Millionen Verkäufe

Die Erfolgsgeschichte von Mortal Kombat 1 setzt sich weiter fort. Seit der Veröffentlichung im September 2023 hat der Prügler nun die Marke von 8 Millionen verkauften Einheiten überschritten, wie NetherRealm Studios über einen Beitrag auf X bestätigt hat.
Mit dieser Zahl festigt sich der Titel als einer der erfolgreichsten Ableger der traditionsreichen Reihe. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg, da der Titel kontinuierlich durch Updates, Inhalte und Anpassungen unterstützt wurde.
Die starke Verkaufsleistung unterstreicht zudem die anhaltende Beliebtheit des Franchises rund um Mortal Kombat. Neue Charaktere, Erweiterungen und Gameplay-Innovationen haben dazu beigetragen, das Interesse der Community über Monate hinweg aufrechtzuerhalten.
Für NetherRealm Studios stellt dieser Meilenstein einen wichtigen Erfolg dar und zeigt, dass auch aktuelle Genre-Vertreter im Bereich der Fighting Games eine große Reichweite erzielen können.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Starke Zahl.
Fande es aber tatsächlich schwächer als seine letzten beiden Vorgänger.
Das geilste an dem Spiel ist der T-1000 als Charakter. Der hat richtig flippige Moves drauf
Sehr ordentlich.
Hätte ich nicht gedacht.
Fand MKX und MK11 beide besser, dennoch kein schlechtes Spiel.
Tatsächlich waren beide Vorgänger besser. Mich würde ja eine neue version der alten klassiker interessieren mit neuer digitalisierungstechnik. Wäre hammer und ist für mich eigentlich das was MK ausgemacht hat.
Mortal Kombat Trilogy (mit Schauspieler Modellen) aber zeitgemässer Technik wäre ein feuchter Traum!
Glückwunsch und mega Zahl. Hab das Spiel so gefeiert. Hatte mehr Spaß damit wie mit street Fighter 6
Starke Zahlen.
Diese Reihe hat nun Mal richtig viele Fans. Echt sehr gute Verkaufszahlen.