Mortal Kombat 1: Kampfspiel erreicht 8 Millionen Verkäufe

Mortal Kombat 1 erreicht seit dem Launch im September 2023 beeindruckende 8 Millionen verkaufte Einheiten und unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Reihe.

Die Erfolgsgeschichte von Mortal Kombat 1 setzt sich weiter fort. Seit der Veröffentlichung im September 2023 hat der Prügler nun die Marke von 8 Millionen verkauften Einheiten überschritten, wie NetherRealm Studios über einen Beitrag auf X bestätigt hat.

Mit dieser Zahl festigt sich der Titel als einer der erfolgreichsten Ableger der traditionsreichen Reihe. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg, da der Titel kontinuierlich durch Updates, Inhalte und Anpassungen unterstützt wurde.

Die starke Verkaufsleistung unterstreicht zudem die anhaltende Beliebtheit des Franchises rund um Mortal Kombat. Neue Charaktere, Erweiterungen und Gameplay-Innovationen haben dazu beigetragen, das Interesse der Community über Monate hinweg aufrechtzuerhalten.

Für NetherRealm Studios stellt dieser Meilenstein einen wichtigen Erfolg dar und zeigt, dass auch aktuelle Genre-Vertreter im Bereich der Fighting Games eine große Reichweite erzielen können.