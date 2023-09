Mortal Kombat 1: Kein Cross-Play zum Launch

Autor:, in / Mortal Kombat 1

In wenigen Tagen steht der offizielle Release von Mortal Kombat 1 an. Wer den Early Access durch den Kauf der Premium Edition gebucht hat, kann sogar schon am Donnerstag spielen.

Doch egal, ob Early Access oder nicht, ein Feature wird es nicht in den Launch schaffen: Cross-Play.

NetherRealm informierte Spieler darüber mit einem Posting auf X. Dort heißt es, Cross-Play wird zwar nicht zum Launch verfügbar sein, man arbeite aber hart an der Implementierung.

Wann die Funktion zum plattformübergreifenden Spielen kommt, ließ der Entwickler offen.