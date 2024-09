Mortal Kombat 1: Khaos Reigns ab sofort erhältlich

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt, setzt Mortal Kombat 1: Khaos Reigns die filmreife Handlung mit brandneuen Kapiteln im Story-Modus fort, die sich um Frieden und Anarchie drehen.

Zur Verteidigung seiner Neuen Ära des Friedens muss Feuergott Liu Kang seine Champions versammeln und seinen Feinden Vertrauen schenken, um eine bedrohliche Gefahr unter der Führung des gnadenlosen Titanen Havik aus einer alternativen Zeit abzuwehren, dessen einziger Zweck es ist, die Reiche ins Chaos zu stürzen.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns fügt mit der Rückkehr von Cyrax, Sektor und Noob Saibot zudem neue spielbare Charaktere hinzu.

Diese sind ab sofort als Teil des Kombat-Packs 2 verfügbar und bringen einzigartige Hintergrundgeschichten mit sich, die sich perfekt in das neue Mortal Kombat 1-Universum einfügen. Cyrax ist ein junger Lin-Kuei-Krieger, ein Kampfkunsttalent und kann kybernetische Technologie einsetzen; Sektor, eine meisterhafte Rüstungsschmiedin und selbst eine hervorragende Lin-Kuei-Kriegerin, ist Cyrax’ Mentorin und Sub-Zeros vertrautester Leutnant; und Noob Saibot ist ein schattenhafter Handlanger, erschaffen aus Bi-Hans (a.k.a. Sub-Zeros) Seele, um an Haviks Seite die Anarchie zu schüren.

Mit dem Kombat-Pack 2 werden außerdem eine Reihe neuer Gastkämpfer eingeführt: Ghostface, die wiederkehrende Verkleidung des Antagonisten der Scream-Horrorfilmreihe, vertont von Roger L. Jackson, T-1000, der auf Flüssigmetall basierende Terminator und tödlich kybernetische Assassine aus Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991) mit der Stimme und dem Aussehen des Schauspielers Robert Patrick sowie Conan der Barbar, der riesige Krieger aus Conan der Barbar (1982) mit dem Aussehen des Schauspielers Arnold Schwarzenegger.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der drei Gastkämpfer wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Darüber hinaus haben alle Personen, die Mortal Kombat 1 besitzen, ab heute Zugriff auf ein kostenloses Inhalts-Update.

Dieses enthält unter anderem Animalities, die bei den Fans beliebten Finishing Moves, mit denen sich alle spielbaren Charaktere in ihr Geisttier verwandeln können, um besiegte Gegner zu vernichten; Towers of Time, einen wiederkehrenden Modus mit einer fortlaufenden Rotation von Herausforderungen und In-Game-Events, sowie vier neue Arenen: Chaoseum, Night Market, The Maze und Havik’s Citadel.

Der Trailer zum Spielstart von Mortal Kombat 1: Khaos Reigns kann hier angesehen werden:

Für Spieler und Spielerinnen, die Mortal Kombat 1 besitzen, ist die Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC für 49,99 € (UVP) und Nintendo Switch für 39,99 € (UVP) verfügbar. Diese beinhaltet die filmreife Story-Modus-Erweiterung und sechs spielbare Charaktere im Kombat-Pack 2 – Cyrax, Sektor und Noob Saibot (ab sofort erhältlich), sowie eine Woche Vorabzugriff auf die Gastkämpfer Ghostface, T-1000 und Conan der Barbar (der Zeitpunkt der Veröffentlichung nach dem Start wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben).

Personen, die derzeit Mortal Kombat 1 besitzen, können auch das Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Paket erwerben, das ab sofort für 59,99 € (UVP) auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie für 49,99 € (UVP) auf Nintendo Switch erhältlich ist. Das Paket enthält die Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung und das vorherige Kombat-Pack mit sechs Charakteren (Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander und Takeda Takahashi), fünf Kameo-Kämpfern (Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado und Ferra) sowie dem Jean-Claude-Van Damme-Charakter-Skin für Johnny Cage.

Neue Spieler und Spielerinnen können sich mit der Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Sammlung dem Kampf anschließen, die ab sofort für 89,99 € (UVP) auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie für 79,99 € (UVP) auf Nintendo Switch erhältlich ist, inklusive dem Mortal Kombat 1-Hauptspiel, der Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung, dem vormaligen Kombat-Pack und 1.250 Drachenkristallen (Währung im Spiel).

Alle Spieler und Spielerinnen, die zuvor die Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung, das Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Paket oder die Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Sammlung vorbestellt haben, erhalten vier neue Charakter-Skins, einschließlich Wedding Scorpion, Empress Mileena sowie klassische Ultimate Mortal Kombat 3-Versionen von Sub-Zero und Noob Saibot.

Für alle Personen, die Mortal Kombat 1 besitzen, stehen vom 24. September bis zum 01. Oktober via Twitch-Drops exklusive Belohnungen bereit.

Dazu zählen die Charakter-Paletten Feuriger Amaranth und Iris-Inferno für Kameo-Kämpfer Scorpion, Verrückter Phlox und Pfalz-Cyborg für Kameo-Kämpfer Cyrax sowie Amethyst-Dämonin und Indigo-Mädchen für Kameo-Kämpferin Sareena. Weitere Informationen zu den Twitch-Drops für Mortal Kombat 1 finden sich in unseren FAQ.