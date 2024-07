Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Erweiterung enthüllt

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Auf der San Diego Comic-Con hat der Entwickler NetherRealm die neuen Inhalte für Mortal Kombat 1 enthüllt.

Unter dem Namen Khaos Reigns erhält das Spiel unter anderem eine neue Story-Erweiterung, die noch in diesem Jahr erscheinen wird. Neben der Fortsetzung der Geschichte zieht auch ein neues Kombat Pack ein, welches sechs neue Charaktere in das Spiel einbringen wird.

Die Kämpfer Noob Saibot, Cyrax und Sektor werden direkt am ersten Tag verfügbar sein, während später noch die Gastkämpfer T-1000 aus Terminator 2, Ghostface aus Scream und Conan der Barbar dazustoßen werden.

Die Erweiterung und das Kombat Pack 2 werden für 39,99 Euro erhältlich sein.

Doch es wird auch ein kostenloses Feature mit dem Update für die Spieler veröffentlicht. In Zukunft sind nicht nur die bekannten „Fatalities“ im Spiel ausführbar, sondern auch die „Animalities“ kehren zurück!

Ja richtig gehört und der Name ist Programm. Animalities sind wie Fatalities, nur halt eben von Tieren ausgeführt. Spieler können sich in Tiere wie Gorillas, Nilpferde oder riesige Gottesanbeterinnen verwandeln und den Gegner in Stücke reißen.

Den Trailer zum kommenden DLC könnt ihr euch hier ansehen:

Mortal Kombat 1: Khaos of Reigns erscheint am 24. September für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.