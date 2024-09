Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Story-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Warner Bros Games veröffentlicht am 24. September Khaos Reigns, eine neue Story-Erweiterung zu Mortal Kombat 1.

Doch mit Khaos Reigns kommen noch weitere Inhalte mit einem Update ins Spiel. Darunter die Animalities, mit denen ihr eure Fatalities auf tierische Weise ausführen werdet.

In einem über 4 Minuten langen Trailer könnt ihr heute Einblicke in die Erweiterung erhaschen und welche Inhalte euch in wenigen Wochen mit dem Kauf zur Verfügung stehen.