Mortal Kombat 1: Nur heute noch exklusive Belohnung und Film-Clip sichern

Nur noch heute gewährt Mortal Kombat 1 Zugriff auf ein zeitlich begrenztes Event, das Spielern einen exklusiven Clip zum neuen Kinofilm sowie eine digitale Belohnung bietet.
Die Aktion läuft bis zum 3. Mai und ist direkt im Spiel verfügbar.
Im Mittelpunkt steht ein erster Einblick in Mortal Kombat II, der noch im Mai weltweit in den Kinos startet und die nächste Phase der Filmreihe einläutet.
Zusätzlich erhalten Spieler ein sogenanntes „Digital Swag Bag“, das automatisch freigeschaltet wird, sobald das Spiel im Aktionszeitraum gestartet wird. Weitere Voraussetzungen sind nicht notwendig.
Die Inhalte sind strikt zeitlich begrenzt und verschwinden nach Ablauf der Promotion, wodurch das Event klar auf kurzfristige Teilnahme ausgelegt ist. Gleichzeitig dient die Aktion als direkte Verknüpfung zwischen Spiel und Filmstart der Franchise.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cooler Skin, mit MK1 bin ich aber erstmal fertig.
Den Film sehe ich mir irgendwann an, das Spiel interessiert mich nicht mehr.
Ich hoffe der Film kommt recht schnell auf eine streaming Plattform meiner Wahl. Kein Bock ins Kino zu latschen
Deswegen irgendwann sehen, ins Kino gehe ich dafür auch nicht.
Danke für die Info, werd ik mir noch sichern 😹✌🏻
Top, ich hab’s direkt geclaimed. Zum Glück kann man es gut via Cloud zocken, da konnte ich mir den Download sparen.
Spielerzahl künstlich in die höhe treiben nennt man sowas
Isso, hole mir aber trotzdem den Skin.