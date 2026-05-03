Mortal Kombat 1: Nur heute noch exklusive Belohnung und Film-Clip sichern

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Image: Warner Bros. Games

Mortal Kombat 1 verteilt nur noch heute kostenlose Inhalte zum neuen Film.

Nur noch heute gewährt Mortal Kombat 1 Zugriff auf ein zeitlich begrenztes Event, das Spielern einen exklusiven Clip zum neuen Kinofilm sowie eine digitale Belohnung bietet.

Die Aktion läuft bis zum 3. Mai und ist direkt im Spiel verfügbar.

Im Mittelpunkt steht ein erster Einblick in Mortal Kombat II, der noch im Mai weltweit in den Kinos startet und die nächste Phase der Filmreihe einläutet.

Zusätzlich erhalten Spieler ein sogenanntes „Digital Swag Bag“, das automatisch freigeschaltet wird, sobald das Spiel im Aktionszeitraum gestartet wird. Weitere Voraussetzungen sind nicht notwendig.

Die Inhalte sind strikt zeitlich begrenzt und verschwinden nach Ablauf der Promotion, wodurch das Event klar auf kurzfristige Teilnahme ausgelegt ist. Gleichzeitig dient die Aktion als direkte Verknüpfung zwischen Spiel und Filmstart der Franchise.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  2. Knappe 04 128630 XP Man-at-Arms Onyx | 03.05.2026 - 13:28 Uhr

    Den Film sehe ich mir irgendwann an, das Spiel interessiert mich nicht mehr.

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  3. Rotten 120145 XP Man-at-Arms Bronze | 03.05.2026 - 13:46 Uhr

    Danke für die Info, werd ik mir noch sichern 😹✌🏻

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  4. RumRoGERs 147925 XP Master-at-Arms Onyx | 03.05.2026 - 14:09 Uhr

    Top, ich hab’s direkt geclaimed. Zum Glück kann man es gut via Cloud zocken, da konnte ich mir den Download sparen.

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