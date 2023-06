Mortal Kombat 1: Quitalities kehren zurück

Der Mortal Kombat 1 Online-Stresstest hat ein neues Details zum Kampfspiel offenbart, die Rückkehr der Quitalities. Der Charakter, der aus Wut aufgibt, muss sich nun selbst das Genick brechen. Der Quitter provoziert somit ein Quitality.

Der Zweck des Online-Stresstest am vergangenen Wochenende (läuft noch bis Montag, den 26. Juni um 17 Uhr) bestand darin, die Stabilität der Server in Vorbereitung auf den Start des Spiels am 19. September zu testen. Der Online-Stresstest steht auch in keinem Zusammenhang mit der Mortal Kombat 1 Pre-Order Beta, die für August 2023 angekündigt wurde.

Ein paar Gameplay-Eindrücke aus Mortal Kombat 1 haben wir für euch im XboxDynasty YouTube-Kanal veröffentlicht. Insgesamt vier Videos könnt ihr euch ab sofort anschauen:

Alle Vorbesteller von Mortal Kombat 1 erhalten Shang Tsung als spielbaren Charakter im Spiel. Wer das Spiel für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S vorbestellt, erhält außerdem Zugang zur Mortal Kombat 1-Beta, die im August 2023 verfügbar sein wird.