Mortal Kombat 1: Takeda und DLC-Kämpfer in Kürze

Wie wir bereits berichtet haben, hat Warner Bros. Games hat den neuesten Trailer für Mortal Kombat 1 veröffentlicht.

Darin geht es um den Beginn von Saison 6, einer völlig neuen Saison, die hauptsächlich von der Ankunft Reptiles als Hauptboss im Invasionsmodus handelt.

Es gibt neue Herausforderungen, Story-Elemente, Bosskämpfe und Belohnungen, darunter Charakter-Skins wie Schlangenbiss-Baraka, Zaterranischer Fechter Kenshi, Kristallkomodo Sub-Zero, Schlangenkönigin Sindel, Krokodilgeneral Shao, Entropisches Gold Havik, Donnerechse Reptil und mehr. Spielende können sich diese durch Invasionen und in der Kombat-Liga verdienen. Saison 6 ist ab sofort bis 23. Juli verfügbar.

Hier kann der offizielle Trailer zu Mortal Kombat 1 – Invasionen Saison 6 angeschaut und geteilt werden:

Zusätzlich ist auch Homelander als neuester DLC-Charakter in Mortal Kombat 1 für Besitzer des Kombat-Packs im Early Access verfügbar. Ab 11. Juni wird er allgemein verfügbar sein. Fans können sich eine Gameplay-Zusammenfassung für Homelander, die nächste Kameo-Kämpferin Ferra (später in diesem Monat verfügbar) und die neuen saisonalen Inhalte im Kombat Kast diese Woche ansehen.

Mortal Kombat 1 ist die jüngste Ausgabe der bekannten Mortal-Kombat-Videospielserie, die von den preisgekrönten NetherReal Studios entwickelt wird.

In dieser kommt es gewissermaßen zu einer Wiedergeburt des klassischen Mortal-Kombat-Universums mit seinen kultigen Helden und Bösewichten, die auf eine Art und Weise neu interpretiert wurden, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Das Spiel umfasst eine Vielzahl an legendären Kämpfenden mit überarbeiteten Hintergrundgeschichten, darunter Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel, Nitara und Reiko sowie eine zusätzliche Auswahl an Kameo-Kämpfenden, die im Kampf Unterstützung geben können.

Das „Mortal Kombat 1“ – Kombat-Pack umfasst den „Jean-Claude Van Damme“-Charakter-Skin für Johnny Cage (jetzt verfügbar); einen einwöchigen Early Access für sechs spielbare DLC-Charaktere – Omni-Man (jetzt verfügbar), Quan Chi (jetzt verfügbar), Peacemaker (jetzt verfügbar), Ermac (jetzt verfügbar), Homelander (jetzt verfügbar) und Takeda Takahashi (Veröffentlichungsdatum wird demnächst bekannt gegeben) sowie fünf DLC-Kameo-Kämpfende.

Das Kombat-Pack ist jetzt als Teil der Mortal Kombat 1 Premium Edition verfügbar, kann aber auch separat gekauft werden.

Mortal Kombat 1 ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store) verfügbar.