Mortal Kombat 1: Terminator T-1000 landet im März

Der T-1000, bekannt aus Terminator 2: Judgment Day – der unumstrittene beste Teil der T-Filmreihe – und verkörpert von Robert Patrick, wird am 18. März 2025 als spielbarer Charakter für Besitzer des Kombat Pack 2 und der Khaos Reigns-Erweiterung in Mortal Kombat 1 verfügbar sein.

Eine Woche später, am 25. März 2025, können alle anderen Spieler den T-1000 erwerben. Der T-1000 zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, seine Form zu verändern und Waffen wie Klingen zu formen, was sich in seinem Kampfstil widerspiegelt. Zusätzlich wird Madam Bo als neuer Kameo-Kämpfer am 18. März 2025 für Khaos Reigns-Besitzer ohne zusätzliche Kosten oder als separater Kauf verfügbar sein.