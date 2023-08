Mortal Kombat 1: Trump, Merkel, Ronaldo und mehr im Fanprojekt

Ed Boon mit einem kleinen Scherz ein Fanprojekt und Video von User „Dynasty1031“ veröffentlicht und dabei gemeint, dass es sich hierbei um den Mortal Kombat 1 DLC-Content handeln würde. Was zwar nur ein Spaß war, sieht im kurzen Video von Daniel Barreto extrem gut und witzig aus:

Mortal Kombat 1 DLC roster (via @Dynasty1031)

If you had to pick one to ACTUALLY go into the game….pic.twitter.com/Rg3z1bS2rv

— Ed Boon (@noobde) August 7, 2023