Mortal Kombat 1: Über 6,2 Millionen Spiele verkauft

Entwickler optimieren Mortal Kombat 1 weiter nach über 6,2 Millionen verkauften Spielen!

Mortal Kombat 1 hat seit seiner Veröffentlichung über 6,2 Millionen Exemplare verkauft.

Die Entwickler betonen, dass sie weiterhin daran arbeiten, das Spiel zu ihrem bislang ausgewogensten Titel zu machen.

In einem aktuellen Video stellen sie ein neues Balance-Update vor, das bereits veröffentlicht wurde und Anpassungen zur Verbesserung des Spielgleichgewichts enthält.

Lot of Mortal Kombat related news recently: Let’s start with MK1. With over 6.2 million games sold, we’re still committed to refining MK1 to be our most balanced game. Check out this video for details on the balance patch we released today.https://t.co/LQhWBLWCgy — Ed Boon (@noobde) August 8, 2025