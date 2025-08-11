Mortal Kombat 1: Über 6,2 Millionen Spiele verkauft

Image: Warner Bros. Games

Entwickler optimieren Mortal Kombat 1 weiter nach über 6,2 Millionen verkauften Spielen!

Mortal Kombat 1 hat seit seiner Veröffentlichung über 6,2 Millionen Exemplare verkauft.

Die Entwickler betonen, dass sie weiterhin daran arbeiten, das Spiel zu ihrem bislang ausgewogensten Titel zu machen.

In einem aktuellen Video stellen sie ein neues Balance-Update vor, das bereits veröffentlicht wurde und Anpassungen zur Verbesserung des Spielgleichgewichts enthält.

  1. Katanameister 176740 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 11.08.2025 - 13:04 Uhr

    Nicht schlecht, werde es mir auch noch holen, nur würden sie sicher noch mehr Spieler gewinnen ohne die übertriebene Dlc Politik.

Hinterlasse eine Antwort