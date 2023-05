Warner Bros. Games kündigte bereits Mortal Kombat 1 an, einen neuen Titel der gefeierten Mortal Kombat-Videospielserie, die sich seit ihrem Debüt vor über 30 Jahren mehr als 80 Millionen Mal verkauft hat.

Das von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelte Spiel stellt ein wiedergeborenes Mortal Kombat-Universum vor, das vom Feuergott Liu Kang erschaffen wurde und neu gestaltete Versionen legendärer Charaktere enthält, wie Spieler und Spielerinnen sie noch nie zuvor gesehen haben.

Der erste offizielle Trailer zu Mortal Kombat 1 kann hier noch einmal angesehen werden:

NetherRealms Genre-definierender Story-Modus kehrt mit einer fesselnden Geschichte zurück, die unerwartete Wendungen, klassischer Rivalitäten und originelle Hintergrundgeschichten für eine breite Palette legendärer Kämpfer und Kämpferinnen bietet. Darunter Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage und viele andere.

Mortal Kombat 1 wird außerdem Kameo-Kämpfer einführen, eine Liste von Partnercharakteren, die während der Kämpfe helfen können und den Spielern und Spielerinnen erweiterte Spielmöglichkeiten bieten.

„Mit Mortal Kombat 1 bringen wir ein neu gestaltetes Universum in das legendäre Franchise, das die Spieler und Spielerinnen seit mehr als 30 Jahren in ihren Bann zieht und sich immer wieder selbst übertrifft“, so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Das talentierte Team der NetherRealm Studios treibt die Serie wagemutig voran, die immer mehr Fans aus aller Welt gewinnen konnte und wir glauben, dass Mortal Kombat 1 weiterhin neue Spieler und Spielerinnen anziehen sowie alteingesessene Fans der Reihe begeistern wird.“

„Mortal Kombat 1 stellt einen Neubeginn für das Franchise dar und wir können es kaum erwarten, diese originelle Story und die Neuinterpretation der klassischen Charaktere mit unseren Fans zu teilen“, so Ed Boon, Chief Creative Officer der NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat. „Wir stellen auch unser Kameo-Kämpfersystem vor, das eine einzigartige Liste von Partnercharakteren mit sich bringt und wir freuen uns darauf, dieses System sowie weitere neue Elemente des Spiels sehr bald zu zeigen.“