Mortal Kombat 1: Weitere Inhalte nach Khaos Reigns angedeutet

Nach Mortal Kombat 1: Khaos Reigns muss noch lange nicht Schluss sein, deutet Director Ed Boon an und stellt weitere Inhalte in Aussicht.

Mit dem DLC Khaos Reigns zieht eine Story-Erweiterung ebenso bei Mortal Kombat 1 ein, wie eine Reihe neuer Charaktere. Und danach ist offensichtlich noch lange nicht Schluss.

Während der San Diego Comic-Con 2024 deutete Mortal Kombat-Director Ed Boon an, dass es auch nach Mortal Kombat 1: Khaos Reigns noch weiter geht. So erklärte er, dass auf Mortal Kombat 11 Aftermath und Ultimate folgten und man einfach immer weiter Charaktere und Handlung hinzugefügt habe.

Auf diese Weise gestalte man inzwischen einfach seine Spiele und so sei man sich schon beim Start von Mortal Kombat 1 ziemlich sicher gewesen, dass man das Spiel über mehrere Jahre hinweg mit Inhalten versorgt. Nun stünde Jahr 2 an, so Boon.

Bevor ihr euch Gedanken über weitere Mortal Kombat 1-Inhalte macht, dürft ihr euch aber erst einmal auf Mortal Kombat 1: Khaos Reigns freuen, das am 24. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird.