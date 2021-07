Mortal Kombat 11: Komponist Nathan Grigg im Interview

Nathan Grigg ist ein Komponist für Videospiele bei Monolith Productions und hat an Franchises wie F.E.A.R, Shadow Of Mordor und Lord of the Rings gearbeitet. Er hat auch an verschiedenen anderen Spielen von Warner Bros. mitgewirkt, wie Mortal Kombat 11.

Im Interview berichtet er über die Richtung, die mit F.E.A.R eingeschlagen wurde und wie er die Musik erstellte, angefangen von der Aufrechterhaltung der Spannung bis zum Sounddesign des Franchise.

Weiter beschreibt er, wie seine Musik entsteht und wie sich diese Ideen im Lauf der Zeit weiterentwickeln – besonders bei seiner Arbeit am Soundtrack von Mortal Kombat 11.