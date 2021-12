Mortal Kombat 12: NetherRealm noch nicht bereit für eine Ankündigung

Im August gab es erstmals Gerüchte, das Mortal Kombat-Entwickler NetherRealm an Teil 12 der Kampfspielreihe arbeiten würde.

Bisher erfolgte keine Ankündigung. Auch die Game Awards ließ man als große Bühne für die Enthüllung eines neuen Teils aus.

Ein Fan fragte kürzlich Ed Boon, Mitschöpfer der Reihe, was als Nächstes für Mortal Kombat geplant sei.

Zwar freue sich Boon über die Begeisterung für das nächste Spiel des Studios und wünschte sich, es schon ankündigen zu können. Man sei aber noch nicht so weit. Es gäbe da auch noch mehr Variablen, die darin involviert sind, als man offenlegen könne.

Dass es sich bei dem neuen Spiel um Mortal Kombat 12 handelt, gilt auch nicht als bestätigt. Doch an was immer NetherRealm auch als Nächstes arbeitet, man ist noch nicht bereit, es mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren’t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose.

— Ed Boon (@noobde) December 11, 2021