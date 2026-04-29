Mortal Kombat: Legacy Kollection: 2v2 Online-Modus und Crossplay jetzt verfügbar

Ein umfangreiches Update hat die Mortal Kombat: Legacy Kollection erhalten, das neue Online-Funktionen, zusätzliche Mehrspieler-Modi und technische Verbesserungen ins Spiel bringt.

Im Mittelpunkt steht das neue Krossplay, die Mortal-Kombat-Bezeichnung für plattformübergreifendes Online-Spiel. Ab sofort können Spieler auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC gegeneinander antreten – unabhängig von der gewählten Plattform.

Unterstützt wird Crossplay sowohl im Quick Play als auch im Online Arcade-Modus. Dort können alle Spieler gemeinsam in einer Lobby spielen, wobei das bereits eingeführte Room-Code-System die Verbindung erleichtert.

Crossplay ist standardmäßig deaktiviert und muss in den Online-Optionen aktiviert werden.

Ein weiteres zentrales Feature ist der neue 2-on-2 Online-Kombat-Modus. Dieser ist in vier Spielen der Kollektion verfügbar: Ultimate MK3 (Arcade), Ultimate MK3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) und Mortal Kombat 4 (Arcade). Dabei treten zwei Spieler mit jeweils einem Team aus zwei Kämpfern gegeneinander an.

Diese Funktion war bislang offiziell nur offline verfügbar und wird nun erstmals auch online unterstützt.

Auch technisch wurde das Paket erweitert: Die Variable Refresh Rate (VRR) ist nun als optionale Einstellung auf ausgewählten Plattformen verfügbar, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch 2 im Handheld-Modus sowie PC.

Ist VRR deaktiviert, laufen die Spiele in ihrer nativen Bildrate, während das Ausgabegerät meist 60 Hz anzeigt. Bei aktivierter VRR-Funktion wird die Bildausgabe hingegen an die ursprünglichen Arcade-Frame-Raten angepasst, die häufig bei rund 53 Hz lagen. Dies soll eine originalgetreuere Darstellung ermöglichen und kann zudem die Eingabeverzögerung reduzieren.

Neben den neuen Features erhielt die Spielsammlung mit dem Update auch Fehlerkorrekturen und Anpassungen.

Patch Notes Krossplay now enables players across all platforms to play online with other MK fans. PlayStation, Xbox, Switch, and PC gamers can now meet and play in the same online lobbies or Quick Play sessions. (Note: Due to technical limitations, Mortal Kombat Trilogy is not available for online Krossplay matches when playing on original Switch consoles.)

The 2-on-2 modes featured in Ultimate MK3 (Arcade), Ultimate MK3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) and Mortal Kombat 4 (Arcade) are now available for online play. These modes are designated with the words „2 on 2“ when they are played in online rooms.

In all supported games, players can select their level before an online match.

Variable refresh rates (VRR) are now supported for PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch 2 (handheld mode) and PC.

Fixed an issue where the minimum connection strength option for rooms was not always working properly.

Fixed an issue with Kombat Kard where replays could be accidently erased if unfavorited.

Updated localization for various languages.

Added various bug fixes and small improvements.