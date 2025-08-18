Mortal Kombat: Legacy Kollection: Blutiger Release-Termin im Oktober möglich

Laut dem Preis- und Store-Tracker PSDeals wurde die Mortal Kombat: Legacy Kollection im PlayStation Store mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 30. Oktober 2025 gelistet.

Die Kollection umfasst eine kuratierte Auswahl klassischer Mortal Kombat-Spiele aus den 1990er-Jahren, darunter die ursprünglichen Arcade-Versionen sowie beliebte Heimkonsolen-Umsetzungen. Entwickelt wird die Sammlung von Digital Eclipse, die bereits für hochwertige Retro-Restaurierungen bekannt sind.

Neben den spielbaren Klassikern bietet die Legacy Kollection ein interaktives Dokumentationsformat mit exklusiven Interviews der ursprünglichen Entwickler wie Ed Boon, John Tobias, Dan Forden und John Vogel. Spieler erhalten Zugang zu Archivmaterial, Konzeptzeichnungen und einer chronologischen Zeitleiste der Mortal-Kombat-Geschichte. Die Kollection enthält zudem Online-Spielmodi mit Rollback-Netcode, freischaltbare Geheimfiguren und anpassbare Spieleinstellungen.

Die offizielle Bestätigung durch Warner Bros. steht noch aus, jedoch wird eine Präsentation auf der Gamescom 2025 erwartet.