Mortal Kombat: Legacy Kollection: Elf Klassiker in einer historischen Sammlung

Digital Eclipse bringt ikonische Mortal Kombat-Spiele als restaurierte Kollektion auf moderne Plattformen. Bei diesem Mortal Kombat-Trailer bekommen Fans Tränen in den Augen!

Mit der Mortal Kombat: Legacy Kollection veröffentlicht Digital Eclipse eine umfassende Sammlung klassischer Titel aus der Geschichte der Mortal Kombat-Reihe.

Die Kollektion erscheint 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 und PC über Steam.

Ihr erhaltet Zugriff auf elf Spiele, die zwischen 1992 und 2003 erschienen sind und die Entwicklung der Serie von ihren Arcade-Wurzeln bis hin zu frühen 3D-Experimenten dokumentieren.

Mortal Kombat: Legacy Kollection – Kompletter Inhalte

  1. Mortal Kombat (1992)
  2. Mortal Kombat II (1993)
  3. Mortal Kombat 3 (1995)
  4. Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)
  5. Mortal Kombat Trilogy (1996)
  6. Mortal Kombat 4 (1997)
  7. Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)
  8. Mortal Kombat Special Forces (2000)
  9. Mortal Kombat Advance (2001)
  10. Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)
  11. Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)

Die Kollektion bietet euch restaurierte Versionen mit modernen Verbesserungen, darunter Online-Multiplayer mit Rollback-Netcode, visuelle Anpassungen und ein interaktives Archiv mit Hintergrundinformationen zur Entstehung der Spiele.

Besonders hervorzuheben sind die seltenen Titel Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero und Mortal Kombat Special Forces, die erstmals in einer offiziellen Sammlung enthalten sind.

Die emotionale Wirkung der Trailer zeigt sich deutlich in der Präsentation auf der gamescom 2025, bei der viele Fans nostalgisch auf die Anfänge der Serie zurückblicken. Schaut euch dieses Video unbedingt an:

  1. Rotten 66605 XP Romper Domper Stomper | 21.08.2025 - 20:02 Uhr

    Wird wegen Deadly Alliance schon ein Pflichtkauf 😅✌🏻 danke für die Info

  2. Katanameister 183280 XP Battle Rifle Elite | 21.08.2025 - 20:20 Uhr

    Sehr umfangreiche Sammlung, da hätte man trotzdem noch die anderen Teile wie Shaolin Monks, Armageddon und MK (2011) mit reinpacken können.

  3. Bensche 48470 XP Hooligan Bezwinger | 21.08.2025 - 20:21 Uhr

    Shaolin Monks fehlt absolut. Das könnten sie ruhig mal wieder aufleben lassen.

  6. Ash2X 290540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 21:28 Uhr

    Mythologies Sub Zero und Special Forces sind die Definition von „Vollschrott“.
    Sollte sich jeder zu Gemüte führen der denkt heute wären Spiele schlecht. Das ganze „Minimi CoD, Minimi Ubisoft“ hört da aber janz schnell auf 🤣
    Ich habe ein Herz für Trash und freue mich drüber 😄

Hinterlasse eine Antwort